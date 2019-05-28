"Краснодар" объявил о продлении контрактов с Мартыновичем, Рамиресом, Газинским и Ари

"Краснодар" подписал новые контракты с защитниками Александром Мартыновичем, Кристианом Рамиресом, полузащитником Юрием Газинским и нападающим Ари, информирует пресс-служба клуба.

Мартынович защищает его цвета с лета 2010 года. Всего в составе "быков" он провел 198 официальных матчей (четвертый показатель в истории клуба), в которых забил 5 мячей и совершил 5 результативных передач. В завершившемся сезоне-2018/2019 Александр являлся капитаном и одним из ведущих центральных защитников "Краснодара", он принял участие в 41-й официальной встрече, 40 из них отыграв полностью и лишь в одной выйдя на замену.

Рамирес перешел в "Краснодар" в январе 2017 года. В его активе 73 официальных матча в рядах черно-зеленых, в которых он отметился 7 результативными передачами. В сезоне-2018/2019 эквадорец принял участие в 35-ти играх всех турниров, сделав 4 голевых паса.

Газинский выступает за черно-зеленых с лета 2013 года. Он провел в составе клуба 217 официальных матчей (лучший показатель в истории клуба), в которых забил 10 мячей и стал автором 23-х результативных передач. В сезоне-2018/2019 игрок в 41-й встрече во всех турниров набрал 12 очков по системе "гол + пас", нанеся 3 результативных удара и совершив 9 ассистов.

Ари играет в "Краснодаре" с августа 2013 года. Он провел в составе черно-зеленых 136 официальных матчей, в которых забил 44 мяча (3-й результат в истории клуба) и стал автором 23-х результативных передач. В сезоне-2018/2019 Ари в 22-х играх всех турниров набрал 14 очков по системе "гол + пас", 10 раз огорчив вратарей голами и сделав 4 голевых паса.

– ФК "Краснодар" рад продлить трудовые отношения с футболистами, которые зарекомендовали себя ключевыми игроками команды и надеется, что продолжение сотрудничества с Мартыновичем, Рамиресом, Газинским и Ари поможет клубу в следующем сезоне успешно выступить как на внутренней, так и на европейской арене, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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