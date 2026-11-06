«Краснодар» может сравняться с ЦСКА по очкам в 14-м туре РПЛ

Встреча «Краснодара» и ЦСКА позволит хозяевам сократить отставание от армейцев до нуля в случае победы.

После 13 матчей у ЦСКА 26 очков и третье место в таблице. Команда Дмитрия Игдисамова выиграла семь встреч, пять завершила вничью и одну проиграла. «Краснодар» занимает пятую строчку с 23 очками: шесть побед, пять ничьих и два поражения.

Команды сыграют друг с другом 7 ноября в Краснодаре. Победа подопечных Мурада Мусаева позволит набрать 26 очков — столько же, сколько будет у ЦСКА. При ничьей отрыв сохранится на уровне трех очков, при победе армейцев увеличится до шести.

Точное место клубов при равенстве очков будет зависеть от показателей, предусмотренных регламентом РПЛ, и результатов других игр. Начало матча «Краснодар» — ЦСКА — в 19.30 мск.