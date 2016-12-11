16:30 11 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" может получить за Ахмедова 7 - 8 миллионов евро

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По данным "СЭ", "Краснодар" может расстаться с полузащитником Одилом Ахмедовым за сумму в районе 7 - 8 миллионов евро. Однако на данный момент сделка по переходу 29-летнего игрока в китайский "Шаньдун Лунэн" не завершена, хотя предметный интерес есть.

Отдельно стоит отметить, что в Китае действует лимит на легионеров (1 азиат + 4 представителя других континентов), а в составе звездного "Шаньдуна" уже есть пять иностранцев – Грациано Пелле, Паписс Сиссе, Вальтер Монтильо, Жил и Жусилей, с которым Ахмедов вместе выступал за "Анжи".

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Marchello1980

Быстрее продавайте,пока китайцы не передумали!За него это как минимум раз в пять больше!

13:40

bvb1987

жил и жусилей)))))))))

20:43 11 декабря

spartak ekspress

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) урод ты и еще какой

19:15 11 декабря

Kirillyurrich

ох уж эта света

17:16 11 декабря

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

новогодняя распродажа в помоечном магазине?)) скидки, подарки, бонусы!!!)

17:15 11 декабря

Kirillyurrich

ну, этого то заменят, а вот федю...

17:13 11 декабря

FINIX

Ахмедов азиат, так что проблем не вижу

17:11 11 декабря

serzheo

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17:05 11 декабря

serzheo

Вот с кого нужно брать пример, практически семеро своих. Китай лет через 10-20 изничтожит запад, и заполонит весь мир своими игроками. Кто такой Месси - и не вспомнят.

17:03 11 декабря

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