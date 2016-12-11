"Краснодар" может получить за Ахмедова 7 - 8 миллионов евро

По данным "СЭ", "Краснодар" может расстаться с полузащитником Одилом Ахмедовым за сумму в районе 7 - 8 миллионов евро. Однако на данный момент сделка по переходу 29-летнего игрока в китайский "Шаньдун Лунэн" не завершена, хотя предметный интерес есть.
Отдельно стоит отметить, что в Китае действует лимит на легионеров (1 азиат + 4 представителя других континентов), а в составе звездного "Шаньдуна" уже есть пять иностранцев – Грациано Пелле, Паписс Сиссе, Вальтер Монтильо, Жил и Жусилей, с которым Ахмедов вместе выступал за "Анжи".
Marchello1980
Быстрее продавайте,пока китайцы не передумали!За него это как минимум раз в пять больше!
13:40
bvb1987
жил и жусилей)))))))))
20:43 11 декабря
spartak ekspress
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) урод ты и еще какой
19:15 11 декабря
Kirillyurrich
ох уж эта света
17:16 11 декабря
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
новогодняя распродажа в помоечном магазине?)) скидки, подарки, бонусы!!!)
17:15 11 декабря
Kirillyurrich
ну, этого то заменят, а вот федю...
17:13 11 декабря
FINIX
Ахмедов азиат, так что проблем не вижу
17:11 11 декабря
serzheo
1
17:05 11 декабря
serzheo
Вот с кого нужно брать пример, практически семеро своих. Китай лет через 10-20 изничтожит запад, и заполонит весь мир своими игроками. Кто такой Месси - и не вспомнят.
17:03 11 декабря