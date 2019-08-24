Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов забил гол на 42-й минуте матча 7-го тура РПЛ против «Локомотива».

Полузащитник «быков» Вандерсон на левом фланге заметил открывание защитника Дмитрия Стоцкого в штрафной и отдал зрячий пас. Дмитрий навесил на дальний край штрафной «Локомотива», где Сулейманов головой отправил мяч в сетку ворот с пары метров.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив».

Чемпионат России: новости и обзоры, календарь игр, турнирная таблица