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«Краснодар» — «Локомотив»: Сулейманов сравнял счет в матче

19:44
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Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов забил гол на 42-й минуте матча 7-го тура РПЛ против «Локомотива».

Полузащитник «быков» Вандерсон на левом фланге заметил открывание защитника Дмитрия Стоцкого в штрафной и отдал зрячий пас. Дмитрий навесил на дальний край штрафной «Локомотива», где Сулейманов головой отправил мяч в сетку ворот с пары метров.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив».

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Краснодар — Локомотив

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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