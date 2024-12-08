«Краснодар» — «Локомотив»: Ненахов сыграл рукой, но пенальти правильно не назначен

На 86-й и 87-й минутах матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив» судья Василий Казарцев последовательно допустил две ошибки. Сначала он не зафиксировал фол Александра Черникова, который ударил ногой по ноге Дмитрия Воробьева. А затем рефери не заметил нарушение правил со стороны Максима Ненахова, который в своей штрафной площади левой рукой прервал передачу.

«Краснодар» — «Локомотив»: фол Александра Черникова на Дмитрии Воробьеве. Фото Скриншот трансляции

В действия арбитра правильно вмешались его видеоассистенты Сергей Карасев и Роман Сафьян. Они пригласили Казарцева к монитору и последовательно показали ему фолы Ненахова и Черникова. С учетом того, что нарушение правил краснодарца было первым, 11-метровый удар в пользу «быков» был правильно не назначен.