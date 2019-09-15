Полузащитник «Краснодара» Вандерсон забил гол на 57-й минуте матча 9-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

Хавбек «быков» Тонни Вилена вошел в штрафную площадь самарцев слева и отпасовал в центр на Вандерсона, которому никто не помешал пробить в ближний угол ворот «Крыльев Советов». Мяч угодил в штангу, затем в спину голкипера гостей Сергея Рыжикова и оказался в воротах.

Чемпионат России: новости и статьи, турнирная таблица, календарь игр