«Краснодар» — «Химки»: Кордоба открыл счет

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба отличился в матче 11-го тура чемпионата России против «Химок».

31-летний колумбиец отличился на 41-й минуте и открыл счет в этой встрече.