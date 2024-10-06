«Краснодар» — «Химки»: Кастаньо забил четвертый гол хозяев

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо отличился в матче 11-го тура РПЛ против «Химок».

24-летний колумбиец забил гол на 89-й минуте и сделал счет 4:0. Это первый мяч Кастаньо за краснодарский клуб.