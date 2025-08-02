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«Краснодар» — «Динамо»: трансляция матча РПЛ начнется в 21.15 мск

«Краснодар» примет московское «Динамо» в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» примет московское «Динамо» в матче 3-го тура чемпионата России в субботу, 2 августа. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 20.30 по московскому времени.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;.«Краснодар» против «Динамо». Онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча краснодарцев и динамовцев. Ключевые события игры «Краснодар» — «Динамо» Москва можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу покажут канал и сайт «Матч ТВ», трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и также доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
02 августа 2025, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
1:0
Динамо

В сезоне-2024/25 «Краснодар» победил «Динамо» в обоих матчах чемпионата России (1:0 в гостях и 3:0 дома в 30-м туре) и впервые в истории занял первое место, а москвичи финишировали пятыми.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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