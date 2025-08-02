«Краснодар» — «Динамо»: трансляция матча РПЛ начнется в 21.15 мск

«Краснодар» примет московское «Динамо» в матче 3-го тура чемпионата России в субботу, 2 августа. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча краснодарцев и динамовцев. Ключевые события игры «Краснодар» — «Динамо» Москва можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу покажут канал и сайт «Матч ТВ», трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и также доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

02 августа 2025, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)

В сезоне-2024/25 «Краснодар» победил «Динамо» в обоих матчах чемпионата России (1:0 в гостях и 3:0 дома в 30-м туре) и впервые в истории занял первое место, а москвичи финишировали пятыми.