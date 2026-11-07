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Краснодар — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 14 тура РПЛ 7 ноября 2026

«Краснодар» — ЦСКА: Кордоба, Воробьев и Кисляк выйдут с первых минут, Глебов — в запасе

Сергей Филин

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и ЦСКА на матч 14-го тура чемпионата России.

Встреча состоится 7 ноября на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Краснодар»: Агкацев, Родригес, Жубал, Вахания, Петров, Пина, Аугусто, Батчи, Кристиан, Кордоба, Воробьев.

Запасные: Корякин, Тормена, Пальцев, Оздоев, Буркин, Уткин, Боселли.

ЦСКА: Бориско, Круговой, Жоао Виктор, Аззи, Данилов, Лукин, Алвес, Обляков, Олейников, Кисляк, Лусиано.

Запасные: Тороп, Баровский, Абдулкадыров, Глебов, Козлов, Кармо, Бандикян, Вакулич, Мусаев, Попович, Фиров, Воронов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ.«Краснодар» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Илья Самошников
Илья Самошников

Рубин

 10 1 2
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