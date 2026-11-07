«Краснодар» победил ЦСКА и прервал семиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ

«Краснодар» на своем поле обыграл ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России — 4:2.

У хозяев дубль оформил Джон Кордоба, которому в обоих эпизодах ассистировал Кристиан. Также за «быков» забили Жоау Батчи и Даниил Уткин. У армейцев отличились Матвей Кисляк и Кирилл Глебов.

На 40-й минуте главный арбитр Сергей Карасев засчитал гол Батчи, однако в его действия вмешались видеоассистенты Сергей Цыганок и Артур Федоров из-за подозрения на игру рукой со стороны Кордобы. После просмотра видеоповтора Карасев не изменил свое первоначальное решение.

«Краснодар» набрал 26 очков и вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ, обойдя по дополнительным показателям ЦСКА (26 очков) и «Спартак» (26), однако у красно-белых еще один матч в запасе.

В следующем туре «быки» 22 ноября на выезде сыграют против московского «Динамо», а армейцы днем ранее примут «Ахмат».