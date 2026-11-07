«Краснодар» — ЦСКА: Кордоба открыл счет на 16-й минуте

«Краснодар» вышел вперед в матче 14-го тура чемпионата России против ЦСКА — 1:0.

На 16-й минуте счет открыл Джон Кордоба после прострела с правого фланга. Кордоба опередил защитника армейцев Матвея Лукина и отправил мяч в сетку.