«Краснодар» — ЦСКА: Кисляк сравнял счет

ЦСКА сравнял счет в матче 14-го тура чемпионата России против «Краснодара» — 1:1.

На 35-й минуте отличился Матвей Кисляк, который оказался первым на добивании и отправил мяч в ворота соперника. Для 21-летнего футболиста это первый гол в сезоне-2026/27.