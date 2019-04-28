"Краснодар" объявил состав на матч 25-го тура премьер-лиги с ЦСКА. Игра пройдет 28 апреля в Краснодаре. Начало - в 19:00 по московскому времени.

С первых минут встречу начнут Иван Игнатьев и Маурисио Перейра.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Спаич, Фьолусон, Стоцкий, Перейра, Каборе, Уткин, Вандерсон, Игнатьев, Классон.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очка. "Краснодар" с 43 баллами располагается на 4-й строчке.

Стартовый состав "быков" на #КраснодарЦСКА 👇🏻 Капитан сегодня Маурисио Перейра 😉



В запасе у "горожан": Крицюк (В), Синицын (В), Рамирес, Бородин, Черников, Скопинцев, Сулейманов.



Наставник команды: Мурад Мусаев pic.twitter.com/5yhTRwmckq – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 28 апреля 2019 г.

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