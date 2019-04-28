"Краснодар" объявил состав на матч 25-го тура премьер-лиги с ЦСКА. Игра пройдет 28 апреля в Краснодаре. Начало - в 19:00 по московскому времени.
С первых минут встречу начнут Иван Игнатьев и Маурисио Перейра.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Спаич, Фьолусон, Стоцкий, Перейра, Каборе, Уткин, Вандерсон, Игнатьев, Классон.
ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очка. "Краснодар" с 43 баллами располагается на 4-й строчке.
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