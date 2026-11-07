«Краснодар» — ЦСКА: Батчи забил после ошибок Бориско и Жоао Виктора

«Краснодар» забил второй гол в ворота ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России — 2:1.

На 40-й минуте отличился Жоау Батчи после ошибок голкипера армейцев Максима Бориско и защитника московской команды Жоао Виктора.

Главный арбитр Сергей Карасев был приглашен к монитору из-за подозрения на игру рукой со стороны Джона Кордобы, однако после вмешательства ВАР судья не изменил свое первоначальное решение и засчитал гол.