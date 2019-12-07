Нападающий «Краснодара» Ари сравнял счет в матче 19-го тура чемпионата России с ЦСКА — 1:1.

Арбитр Василий Казарцев назначил пенальти после консультаций с ВАР и просмотра видео со столкновением полузащитника гостей Ивана Облякова и нападающего хозяев Ари.

Вратарь армейцев Игорь Акинфеев отбил удар Ари с 11-метровой отметки, но форвард оказался первым на добивании.

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