«Краснодар» — ЦСКА: Акинфеев отбил пенальти, Ари сравнял счет
17:57
Нападающий «Краснодара» Ари сравнял счет в матче 19-го тура чемпионата России с ЦСКА — 1:1.
Арбитр Василий Казарцев назначил пенальти после консультаций с ВАР и просмотра видео со столкновением полузащитника гостей Ивана Облякова и нападающего хозяев Ари.
Вратарь армейцев Игорь Акинфеев отбил удар Ари с 11-метровой отметки, но форвард оказался первым на добивании.
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