«Краснодар» — «Арсенал»: Агкацев заменил Сафонова в стартовом составе
«Краснодар» примет тульский «Арсенал» на своем поле в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
Место в воротах «быков» занял голкипер Станислав Агкацев. Матвей Сафонов остался в запасе.
«Краснодар»: Агкацев, Сорокин, Рамирес, Корнюшин, Ионов, Газинский, Черников, Классон, Крыховяк, Кабелла, Кордоба.
Запасные: Городов, Сафонов, Петров, Литвинов, Стоцкий, Кривцов, Ильин, Сулейманов.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Суханов, Радакович, Бьернстрем, Пантелеев, Чаушич, Хлусевич, Давиташвили, Луценко.
Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Сокол, Степанов, Ткачев, Гулиев, Костадинов, К.Кангва, Панченко, Марков, Тудорие.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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