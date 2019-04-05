"Красно-белые ходоки". Афиша к матчу "Спартак" – "Ростов" в стиле сериала "Игра престолов"

Официальный Твиттер "Ростова" опубликовал афишу к матчу 23-го тура чемпионата России против "Спартака". Встреча пройдет 14 апреля на стадионе "Ростов Арена", начало – в 19.00 (мск).

– Красно-белые ходоки против Валерийской стали, – написал "Ростов", прикрепив соответствующее фото с главным тренером Валерием Карпиным.

Ходоки – персонажи "Игры престолов". Нечеловеческая раса, которые обитают на крайнем севере. Являются главной угрозой выживанию людей. Валерийская сталь – сплав особого рода, который помогал уничтожать белых ходоков.

"Игра близко". "Ростов" анонсировал матч со "Спартаком" в стиле "Игры престолов"