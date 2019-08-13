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"Красавчик, интеллектуал, хищник, танцор". Дзюба охарактеризовал Слуцкого в Instagram

Леонид Слуцкий. Фото instagram.com/artem.dzyuba/ Леонид Слуцкий. Фото instagram.com/artem.dzyuba/ Леонид Слуцкий. Фото instagram.com/artem.dzyuba/ Леонид Слуцкий. Фото instagram.com/artem.dzyuba/ Леонид Слуцкий. Фото instagram.com/artem.dzyuba/ Леонид Слуцкий. Фото instagram.com/artem.dzyuba/ Леонид Слуцкий. Фото instagram.com/artem.dzyuba/ Леонид Слуцкий. Фото instagram.com/artem.dzyuba/ Леонид Слуцкий. Леонид Слуцкий. Фото instagram.com/artem.dzyuba/
Леонид Слуцкий. Фото instagram.com/artem.dzyuba/
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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, дерзко поприветствовавший российского тренера Леонида Слуцкого в Instagram, в историях социальной сети опубликовал ряд ярких фотографий специалиста.

На каждом из снимков он охарактеризовал бывшего тренера ЦСКА следующими эпитетами: красавчик, интеллектуал, физрук, панчер, доцент, хищник, танцор, КВН-щик и модель.

- А ты подписался?, - гласит последний снимок.

Напомним, что Слуцкий ранее завел страницу в Instagram, после чего он и Дзюба обменялись колкими приветствиями.

"Трепещите, жалкие людишки". Дзюба радуется появлению Слуцкого в Instagram

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