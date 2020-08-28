Хавбек «Спартака» Алекс Крал рассказал о своем особом режиме тренировок.

— Ты по-прежнему занимаешься с многочисленными персональными тренерами дополнительно? Или занятий в «Спартаке» хватает?

— Ничего не изменилось, я работаю с ними удаленно, — цитирует Крала сайт «Спартака». — Возможно, не так интенсивно, потому что в клубе есть все необходимое, но я постоянно на связи со своей командой: с тренером по физподготовке, по фитнесу, диетологом. Разумеется, все занятия согласованы со «Спартаком».

— Продолжаешь пить свой особенный чай?

— Да, этот настой из трав помогает быстрее восстанавливаться. На следующий день после матчей у нас берут кровь, проверяют уровень мышечной загруженности. Так вот: у меня показатели, словно накануне я не играл!

— Ты еще молод, а подход к подготовке у тебя — как у опытнейшего профи.

— Я работаю так с 9 лет! Когда только начал заниматься футболом, хотелось идти не на массаж или индивидуальные тренировки, а домой — играть в приставку. Но отец внушил мне, что нужно пахать больше. Помню, у меня были индивидуальные тренировки даже первого января. И по воскресеньям просыпался пораньше: остальные завтракали блинчиками, а я уже работал на поле. Часто злился на папу и возмущался: «Почему все сидят и отдыхают, а я должен пахать?!» Но сейчас очень ему благодарен. И продолжаю все это делать не потому что должен, а потому что действительно хочу.

— Неужели никогда нет желания полениться?

— Не знаю, можно ли назвать это ленью, ведь обычно я использую свободное время для восстановления. Иногда могу позволить себе поваляться на диване, но чаще хожу на массаж или в бассейн. Я делаю многое из того, что кому-то может показаться тренировкой, но для меня это отдых.