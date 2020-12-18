Крал: «Горжусь быть в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал опубликовал новый пост в Instagram.

«Для всех нас это был долгий и тяжелый год. Много правил, изменений, неудобств и запретов. Самым важным для нас как игроков является то, что мы всегда чувствуем поддержку наших замечательных фанатов! Так много позитивных эмоций от вас, я горжусь быть здесь.

Теперь нас ждет отдых. Подзаряжаемся и готовимся ко второй части сезона! Мы должны достичь нашей цели вместе», — написал Крал.

В текущем сезоне Крал провел 20 матчей за «Спартак», в которых отметился тремя голевыми передачами и заработал три желтые карточки.