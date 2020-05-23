«Коронавирус не исчезнет навсегда». Берг дал прогноз на будущее

Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг в интервью «СЭ» — о перспективах борьбы с мировой пандемией.

— Недавно прошла новость, что Швеция за неделю обошла все страны Европы по числу смертей. Вы поддерживаете осознанный выбор правительства в пользу экономики, а не здоровья людей? — вопрос Бергу.

— Никто не знает, как эта ситуация повернется дальше. Я уверен, что коронавирус не исчезнет навсегда, нам придется с ним жить. Да, большинство стран ввело жесткие меры противодействия, а Швеция — исключение. Но что, если вирус вернется? Что, если вторая волна станет сильнее? Сейчас многие шведы переболели, у них появились антитела, они будут лучше защищены при новой вспышке — если та случится.

— Форвард «Спартака» Джордан Ларссон перед возвращением в Россию назвал ситуацию в нашей стране «тревожной». У вас не было опасений?

— Если следовать инструкциям, которые составляли умные люди, то ты всегда будешь в безопасности — как в Швеции, так и в России. А здесь и у него, и у меня контракты с клубами, они нам платят, это наша работа. Если говорят надо — значит надо возвращаться. Нужно всего лишь избегать лишних контактов. (Гоша Чернов)