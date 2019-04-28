На матче 26-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Енисей" на трибунах "РЖД Арена" находится персонаж телесериала "Игра Престолов" Король Ночи, который восседает на железном троне.

В понедельник, 20 мая, на стадионе "Локомотива" покажут финальную серию 8 сезона сериала "Игра Престолов". Любой желающий может попасть на данное мероприятие, если подаст заявку на специальном сайте.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр