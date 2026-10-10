Корнеев о Глушенкове: «Играет на 50 процентов своих реальных возможностей»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

— Перейдем к «Зениту». На сколько процентов своих возможностей играет в этом сезоне Глушенков? В чем-то он пока еще «проседает»?

— Глушенков играет на 50 процентов своих возможностей. Он жестко проседает в своей ментальности. Складывается впечатление, что у него не осталось других целей, кроме материальных.

— Вот как?

— Посмотрите, как он иногда выглядит в сборной — это просто тихий ужас! Надеюсь, что он все-таки вернется на свой реальный топовый уровень, радуя всех нас свой прекрасной игрой. Но вот когда это произойдет...Большой вопрос! Да, в этом сезоне он показывает неплохую статистику. Однако Максим может играть гораздо лучше. В разы!

— Значит, не готовы назвать Глушенкова прямо сейчас лучшим игроком РПЛ?

— Повторюсь, по статистике он один из ведущих игроков РПЛ. Но, уверен, это далеко не лучшая версия Глушенкова!

— Кого тогда выделите в РПЛ?

— Тюкавин и Касинтура выглядят сейчас прекрасно.

— Уедет ли Глушенков в Европу? Или ему это не нужно?

— Мне кажется, у него нет амбиций уезжать в Европу. Надеюсь, что в этом вопросе я в итоге ошибусь. Но его большая зарплата в «Зените» не повышает вероятность перехода в европейский клуб, — сказал Корнеев «СЭ».

В сезоне-2026/27 Глушенков принял участие в 8 матчах «Зенита» в РПЛ, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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