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Корнеев о Глушенкове: «Играет на 50 процентов своих реальных возможностей»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

— Перейдем к «Зениту». На сколько процентов своих возможностей играет в этом сезоне Глушенков? В чем-то он пока еще «проседает»?

— Глушенков играет на 50 процентов своих возможностей. Он жестко проседает в своей ментальности. Складывается впечатление, что у него не осталось других целей, кроме материальных.

— Вот как?

— Посмотрите, как он иногда выглядит в сборной — это просто тихий ужас! Надеюсь, что он все-таки вернется на свой реальный топовый уровень, радуя всех нас свой прекрасной игрой. Но вот когда это произойдет...Большой вопрос! Да, в этом сезоне он показывает неплохую статистику. Однако Максим может играть гораздо лучше. В разы!

— Значит, не готовы назвать Глушенкова прямо сейчас лучшим игроком РПЛ?

— Повторюсь, по статистике он один из ведущих игроков РПЛ. Но, уверен, это далеко не лучшая версия Глушенкова!

— Кого тогда выделите в РПЛ?

— Тюкавин и Касинтура выглядят сейчас прекрасно.

— Уедет ли Глушенков в Европу? Или ему это не нужно?

— Мне кажется, у него нет амбиций уезжать в Европу. Надеюсь, что в этом вопросе я в итоге ошибусь. Но его большая зарплата в «Зените» не повышает вероятность перехода в европейский клуб, — сказал Корнеев «СЭ».

В сезоне-2026/27 Глушенков принял участие в 8 матчах «Зенита» в РПЛ, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Максим Глушенков и&nbsp;Игорь Корнеев.«Глушенков в Европу не рвется. Зачем Головину переходить в «Зенит»?» Корнеев — о матче с «Краснодаром»

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Максим Глушенков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
10
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
11
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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