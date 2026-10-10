Корнеев о Глушенкове: «Играет на 50 процентов своих реальных возможностей»
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова.
— Перейдем к «Зениту». На сколько процентов своих возможностей играет в этом сезоне Глушенков? В чем-то он пока еще «проседает»?
— Глушенков играет на 50 процентов своих возможностей. Он жестко проседает в своей ментальности. Складывается впечатление, что у него не осталось других целей, кроме материальных.
— Вот как?
— Посмотрите, как он иногда выглядит в сборной — это просто тихий ужас! Надеюсь, что он все-таки вернется на свой реальный топовый уровень, радуя всех нас свой прекрасной игрой. Но вот когда это произойдет...Большой вопрос! Да, в этом сезоне он показывает неплохую статистику. Однако Максим может играть гораздо лучше. В разы!
— Значит, не готовы назвать Глушенкова прямо сейчас лучшим игроком РПЛ?
— Повторюсь, по статистике он один из ведущих игроков РПЛ. Но, уверен, это далеко не лучшая версия Глушенкова!
— Кого тогда выделите в РПЛ?
— Тюкавин и Касинтура выглядят сейчас прекрасно.
— Уедет ли Глушенков в Европу? Или ему это не нужно?
— Мне кажется, у него нет амбиций уезжать в Европу. Надеюсь, что в этом вопросе я в итоге ошибусь. Но его большая зарплата в «Зените» не повышает вероятность перехода в европейский клуб, — сказал Корнеев «СЭ».
В сезоне-2026/27 Глушенков принял участие в 8 матчах «Зенита» в РПЛ, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
10
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
11
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
12
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
13
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1