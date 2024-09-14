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Сегодня, 14:00

Корнеев: «Соболев — третий российский форвард после Тюкавина и Чалова»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Александр Соболев.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает новичка команды из Санкт-Петербурга Александра Соболева третьим по силе российским нападающим.

— На какое место поставите Соболева сейчас среди российских форвардов?

— На третье после Тюкавина и Чалова.

— Для «Спартака» его уход не станет потерей на длинной дистанции?

— Конечно, станет! Нынешние менеджеры просто потеряли свой ценный актив.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце августа 2024 года. 27-летний россиянин подписал контракт с клубом до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.

Иван Обляков. «Обляков — монстр: везде полезен. Сергеев не слабее Соболева». Корнеев — о матче ЦСКА — «Зенит»

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
2
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
3
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 2 : 4
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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