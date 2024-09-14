Корнеев: «Соболев — третий российский форвард после Тюкавина и Чалова»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает новичка команды из Санкт-Петербурга Александра Соболева третьим по силе российским нападающим.

— На какое место поставите Соболева сейчас среди российских форвардов?

— На третье после Тюкавина и Чалова.

— Для «Спартака» его уход не станет потерей на длинной дистанции?

— Конечно, станет! Нынешние менеджеры просто потеряли свой ценный актив.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце августа 2024 года. 27-летний россиянин подписал контракт с клубом до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.