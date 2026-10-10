Корнеев: «Соболев взялся за голову. Луис Энрике не заиграл бы в «Роме»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего питерцев Александра Соболева.

— Соболев способен стать лучшим бомбардиром РПЛ? С чем связываете такой его прорыв?

— В начале сезона подкупает его настрой, самоотдача и реализация голевых моментов. Так что все возможно. Похоже, Соболев взялся за голову. Возможно, работает дополнительно, индивидуально тренируется. Отсюда такой результат.

— Если бы Луис Энрике перешел в «Рому», заиграл бы там?

— Если бы Луис Энрике был мотивирован в каждом матче и на каждой тренировке, то он мог бы выступать в любом европейском клубе. Однако бразилец, увы, нестабилен, не всегда встает, что называется, с правильной ноги. Поэтому я и не уверен, что он заиграл бы в «Роме»

— Вендел еще принесет реальную пользу «Зениту»? Или это, по сути, последний его сезон в Питере?

— Очень надеюсь, что еще пригодится «Зениту». Это топовый полузащитник, когда физически хорошо готов.

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