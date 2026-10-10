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Корнеев: «Соболев взялся за голову. Луис Энрике не заиграл бы в «Роме»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего питерцев Александра Соболева.

— Соболев способен стать лучшим бомбардиром РПЛ? С чем связываете такой его прорыв?

— В начале сезона подкупает его настрой, самоотдача и реализация голевых моментов. Так что все возможно. Похоже, Соболев взялся за голову. Возможно, работает дополнительно, индивидуально тренируется. Отсюда такой результат.

— Если бы Луис Энрике перешел в «Рому», заиграл бы там?

— Если бы Луис Энрике был мотивирован в каждом матче и на каждой тренировке, то он мог бы выступать в любом европейском клубе. Однако бразилец, увы, нестабилен, не всегда встает, что называется, с правильной ноги. Поэтому я и не уверен, что он заиграл бы в «Роме»

— Вендел еще принесет реальную пользу «Зениту»? Или это, по сути, последний его сезон в Питере?

— Очень надеюсь, что еще пригодится «Зениту». Это топовый полузащитник, когда физически хорошо готов.

Максим Глушенков и&nbsp;Игорь Корнеев.«Глушенков в Европу не рвется. Зачем Головину переходить в «Зенит»?» Корнеев — о матче с «Краснодаром»

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Александр Соболев
Игорь Корнеев
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
10
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
11
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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