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Сегодня, 17:48

Корнеев считает, что «Реал Сосьедад» оставил политику в стороне, подписывая Захаряна

Константин Белов
Корреспондент
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Экс-игрок «Барселоны» Игорь Корнеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Ранее в пресс-службе испанского клуба заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению.

«Оцениваю этот переход очень положительно! «Реал Сосьедад» сделал невероятный взлет в последние годы благодаря грамотному управлению клубом и умению находить талантливых игроков! Этот трансфер означает, что люди выбирают футбольные качества, оставляя политику в стороне, и это радует! И да, российские игроки будут продолжать уезжать в Европу, если будут доказывать состоятельность в своих клубах!» — сказал Корнеев «СЭ».

Как сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, сегодня Захарян улетит из России для прохождения медицинского осмотра для перехода в «Реал Сосьедад».

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Арсен Захарян
Игорь Корнеев
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
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 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
6
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