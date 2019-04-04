Константин Зырянов: "Я не говорю о трагедии 2002 года"

Бывший полузащитник "Зенита" Константин Зырянов в интервью YouTube-каналу Lookyanov в очередной раз отметил, что не будет говорить о трагедии со своей первой женой. 2 августа 2002 года его первая жена выбросилась из окна с 4-летней дочерью.

– Я об этом не говорю, – сказал Зырянов.

– Просто была одна фраза о том, что квартира в Москве не продавалась из уважения.

– Ну нет, это желтая пресса. Квартира не принадлежала мне. О какой продаже вообще могла идти речь? Журналист выдумал. Я не говорил об этом.

– С близкими, с детьми будете об этом говорить?

– Старший сын и средняя дочь уже знают. В век интернета все все знают. Лева из школы принес это. Нам ничего не оставалось, как рассказать то, что посчитали нужным.

– Сейчас у вас жена Наталья и трое детей. Есть ощущение, что жизнь отдает долги?

– Просто, все могло сложиться по-другому, но сложилось так, как сложилось. Не знаю, долг это или я кому-то его отдаю. Не задумываюсь над этим.