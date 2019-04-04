Константин Зырянов: "Фигурное катание – кошмарный вид спорта"

Бывший полузащитник "Зенита" Константин Зырянов в интервью YouTube-каналу Lookyanov назвал фигурное катание и гимнастику кошмарными видами спорта.

– Фигурное катание – кошмарный вид спорта, - сказал Зырянов. - В 18 лет уже заканчивают карьеру. Спортсмен закончен и никому не нужен. Конечно, есть исключения. То же самое с гимнастикой. Уже в 16 лет надо на пенсию выходить, так как молодые подпирают, которые более маленькие, более стройненькие и могут медали выигрывать. Адский спорт.

– А какие виды спорта смотрите?

– Иногда могу посмотреть, но чтобы что-то ночью включить, посмотреть – нет.