Константин Зырянов: "А если я уже бил человека стулом по голове?"

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России дал интервью каналу LOOKYANOV на Youtube. Он ответил на вопрос, может ли он ударить человека стулом по голове.

- Я никогда не ударил бы человека стулом по голове.

- А что, если я уже бил человека стулом по голове? Мы о будущем? Тогда 10 (минимальная вероятность этого события по условиям блица в концовке интервью - прим. "СЭ").

Напомним, что после скандала с ударом стулом по голове и прочими нарушениями порядка в СИЗО оказались форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодар" Павел Мамаев.

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