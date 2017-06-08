12:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Константин Сарсания: "Азмун потенциально интересен "Зениту", но его кандидатуру пока не рассматриваем"

2

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания рассказал "СЭ", что клуб пока не рассматривает возможность приобретение нападающего "Ростова" Сердара Азмуна. При этом он отметил, что потенциально иранец может быть интересен сине-бело-голубым.

– У нас пока нет Азмуна в списке фамилий на приобретение, – сказал Сарсания. – Он хороший нападающий, и потенциально может быть интересен, но его кандидатуру мы не обсуждали.

Напомним, что по информации "СЭ", форвард "Ростова" в межсезонье сменит клубную прописку. Нападающий входит в шорт-лист "Лацио", "Эвертона" и "Байера". Помимо европейских клубов интерес к 22-летнему иранцу проявляет также "Рубин", который может возглавить бывший вице-президент-тренер "Ростова" Курбан Бердыев. (Павел ГУРЕВИЧ)

2
Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Дохлый игрок. Как только нагрузки по к-ву игр стали больше сдулся. И не нужен нам такой хилый. Да еще гонору выше крыши. Три голика забил и возомнил о себе не весть что.

14:27

Патриот Сибири

Зенит для Азмуна - вариант на понижение.

13:54