Кононов пообещал серьезно разобрать концовку матча "Спартака" с "Крыльями"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после победы над "Крыльями Советов" в матче 29-го тура премьер-лиги (2:1) заявил, что разберет с командой концовку встречи.

- Надо отдать должное "Крыльям" - они настойчиво атаковали в концовке и забили гол, - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - После этого нам было тяжело справляться со стандартами возле своей штрафной. Нам не хватило 20 минут спокойствия и рассудительности. Мы должны были переиграть соперника по владению мячом. Но на ребят давит результат - они старались не пропустить. Мы эти 20 минут разберем.

Те отрезки, когда мы играем агрессивно в отборе мяча, нам удаются. Мы забиваем голы. Игра в целом? Я доволен ребятами, но 20 последних минут разберем. Каждая игра сейчас очень важна для команд, которые сражаются как за призовые места, так и за то, чтобы избежать стыков. Здесь будет жесткая борьба.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков. Заключительный матч красно-белые проведут против "Оренбурга" на выезде.

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