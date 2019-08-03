Кононов отметил, что Шюррле – футболист, который хочет стремиться показывать свой уровень и дальше прогрессировать

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Динамо" отметил, что новичок красно-белых Андре Шюррле – футболист, который хочет стремиться показывать свой уровень и дальше прогрессировать.

– Насколько тяжело было готовить команду к матчу, учитывая, что часть игроков уехала, часть приехала?

– Ничего тяжелого не было, на самом деле, – сказал Кононов в эфире канала "Матч премьер". – Конечно же, мы благодарим наших ребят, которые отдали столько лет "Спартаку" и сделали его чемпионом. Желаем им всего наилучшего в карьере.

– Насколько сложно интегрировать новичков в игру "Спартака"?

– Я не думаю, что так тяжело интегрировать новичков в игру. Главное – их желание. А то, что команда их приняла, мы увидели по тренировкам. В частности, вчера с нами тренировался Шюррле.

– Чемпион мира Шюррле – другой уровень?

По заслугам и тому, что мы всем видели, Шюррле – это, наверное, другой уровень. А на деле – посмотрим. Самое главное – это игра на поле. Играют не фамилии, а люди, которые сейчас готовы, футболист, который хочет стремиться показывать свой уровень и дальше прогрессировать. Я разговаривал с Андре, и у него это присутствует.

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