Кононов — не главное зло «Спартака»?! Сегодня лайв с Игорем Рабинером
15:33
С 17:00 до 18:00 в Youtube-канале «СЭ» онлайн с журналистами нашего издания Игорем Рабинером и Дмитрием Симоновым.
В центре внимания — увольнение Олега Кононова из «Спартака» и степень его вины в плачевных результатах команды. Но мы обсудим и другие темы, которые прозвучат в вопросах наших подписчиков:
-чего ждать красно-белым от немца Тедески
-почему в «Динамо» все ещё хуже, чем в «Спартаке»
-за счёт чего лидирует ЦСКА
-как оценивать результаты «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...