Кондратов станет новым гендиректором «Крыльев Советов»

Как стало известно «СЭ», губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев согласовал кандидатуру Дмитрия Кондратова — бывшего председателя совета директоров «Пари НН» — на пост гендиректора «Крыльев Советов» после встречи с менеджером.

Ожидается, что в скором времени Кондратов сменит в самарском клубе Вадима Андреева.

После 14 туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 12 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. В 15-м туре самарцы примут ЦСКА 10 ноября. Начало матча в 13.00 мск.