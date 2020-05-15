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«Кому-то и в 33 пора на покой, а кто-то в 73 еще в полном порядке». Ринат Билялетдинов поддержал Семина

05:39
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Известный специалист Ринат Билялетдинов считает, что возраст не мешает Юрию Семину работать. «Локомотив» не собирается продлевать контракт с 73-летним тренером, чье соглашение истекает 31 мая.

— У команды отличные результаты, не верю, что чемпионат будет доигран, так что Семин финишировал с путевкой в Лигу чемпионов, — цитируют «Известия» Билялетдинова. — Может быть, кто-то придрался к возрасту Юрия Павловича. Мол, 73 года, уже пора на покой. Знаете, кому-то и в 33 пора, а кто-то в 73 еще в полном порядке. Вон Никита Павлович Симонян уже за 90 перешагнул, но это не мешает ему продолжать работать. Понятно, что у него совершенно другой функционал, но все же. Семину возраст точно не мешал. Это видно и внешне по нему самому, и по его достижениям.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1011289/sevastian-terletckii/iurii-plach-kak-izmenitsia-lokomotiv-posle-ukhoda-semina

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