"Компания была в неадекватном состоянии, сто процентов". Гайсин на суде – о конфликте Кокорина и Мамаева с Паком

Гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин в ходе дачи показаний на заседании Пресненского суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева рассказал о том, в какой стадии застал конфликт компании игроков со своим знакомым, чиновником Минпромторга Денисом Паком.

Инцидент произошел утром 8 октября 2018 года в кафе "Кофемания", по делу также проходят брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий.

– Что думаете о событиях 8 октября? – вопрос гособвинителя Светланы Тарасовой. – С самого начала.

– У нас с Паком назначена деловая встреча на 9 утра. Я задержался, и прибыл на 5-6 минут позже. Я пришел в "Кофеманию", меня проводили, и в дальнем левом углу были возбужденные молодые люди. Я думал, что это инцидент, не связанный с Паком. Но когда пошел ближе, услышал активную дискуссию между ним и людьми в этом зале.

– Сколько было этих молодых людей?

– Достаточно много. Там были и сотрудники Кофемании, и посетители. Порядка 10 человек.

– Дальше?

– Когда я понял, что инцидент с Паком, я его успокоил и встал между ними. Пытался словами ситуацию успокоить.

– Агрессия исходила от кого-то?

– Да. Там были разные группы лиц. У меня была дискуссия с Протасовицким и со свидетелем. Просил успокоиться, и перевести все в цивилизованную форму общения. Потому что эта ситуация была малоцивилизованная. И было понятно, что товарищи были не в совсем трезвом состоянии. В неадекватном – это 100 процентов. Моя задача была их успокоить. (Александр Рогулев)

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