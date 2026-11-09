Орлов: «Глушенков — лидер «Зенита». Даже когда не забивает, он дирижирует игрой»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитников «Зенита» Максима Глушенкова и Педро в матче с «Ростовом» (1:1).

«Глушенков, конечно, остается лидером «Зенита». Для меня это очевидно. Причем дело не только в забитых мячах или голевых передачах. Даже когда Максим не отличается результативными действиями, он все равно ведет игру команды, дирижирует. Постоянно находится в центре событий, предлагает нестандартные решения, старается обострять. Именно через него строятся многие атаки.

А вот Педро, на мой взгляд, в последних турах начал несколько теряться. Даже не знаю, с чем это связано. Уже вторую игру замечаю, что у него далеко не все получается в плане креатива. Как будто он немного выпадает из привычного ритма. Нет той легкости, вдохновения, которые мы видели раньше.

Помните, какие передачи он отдавал? Как здорово находил партнеров, какие необычные, неожиданные решения принимал? Когда Педро действует вдохновенно, за ним очень интересно наблюдать», — сказал Орлов «СЭ».

В сезоне-2026/27 на счету Глушенкова 15 матчей во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.