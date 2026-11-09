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Комментатор Геннадий Орлов считает Глушенкова лидером Зенита

Орлов: «Глушенков — лидер «Зенита». Даже когда не забивает, он дирижирует игрой»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитников «Зенита» Максима Глушенкова и Педро в матче с «Ростовом» (1:1).

«Глушенков, конечно, остается лидером «Зенита». Для меня это очевидно. Причем дело не только в забитых мячах или голевых передачах. Даже когда Максим не отличается результативными действиями, он все равно ведет игру команды, дирижирует. Постоянно находится в центре событий, предлагает нестандартные решения, старается обострять. Именно через него строятся многие атаки.

А вот Педро, на мой взгляд, в последних турах начал несколько теряться. Даже не знаю, с чем это связано. Уже вторую игру замечаю, что у него далеко не все получается в плане креатива. Как будто он немного выпадает из привычного ритма. Нет той легкости, вдохновения, которые мы видели раньше.

Помните, какие передачи он отдавал? Как здорово находил партнеров, какие необычные, неожиданные решения принимал? Когда Педро действует вдохновенно, за ним очень интересно наблюдать», — сказал Орлов «СЭ».

В сезоне-2026/27 на счету Глушенкова 15 матчей во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.

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Максим Глушенков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Геннадий Орлов
Педро (Зенит)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон 2 : 1
8.11 18:30 Зенит – Ростов 2 : 2
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх 0 : 1
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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