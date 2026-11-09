Орлов об Андраде: «Привык, что он — король единоборств. А тут что-то с ним не то...»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» оценил действия защитника «Зенита» Дугласа Андраде в матче с «Ростовом» (1:1).

«Андраде забил в свои ворота. Но я бы пожурил его даже не за этот эпизод. Он как-то играл фривольно. Обрезался, терял мячи в несложных ситуациях, проигрывал борьбу. Я-то уже привык, что он — настоящий король единоборств. А тут увидел иную картину. Что-то с ним не так, не то...

Вообще оборона сине-бело-голубых выглядела сегодня как-то тяжеловато. Защитникам «Зенита» было сложно противостоять таким легким, подвижным, быстрым соперникам. Посмотрите, как подключался вперед Лангович, как он нейтрализовал сзади Луиса Энрике! Как действовал Олусегун! «Ростов» очень достойно сыграл с «Зенитом», — сказал Орлов «СЭ».

После 14 туров петербургский клуб с 31 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ.