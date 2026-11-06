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Комличенко: «Уход Галактионова восприняли отрицательно. Чуть понимания, вы же видите в каком состоянии команда»

Комличенко: «Уход Галактионова восприняли отрицательно. Чуть понимания, вы же видите в каком состоянии команда»

Федор Носов

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко рассказал, что команда отрицательно восприняла отставку главного тренера Михаила Галактионова.

6 ноября железнодорожники уступили дома «Рубину» (0:1) в 14-м туре РПЛ. На пресс-конференции после игры председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных объявил, что Галактионов покидает свой пост.

«Галактионов попрощался с командой. Восприняли это отрицательно. Какие еще могут быть эмоции? Чуть-чуть понимания, вы же видите в каком состоянии команда», — сказал форвард.

Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством команда провела 157 матчей — 74 победы, 38 ничьих и 45 поражений.

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Михаил Галактионов
Николай Комличенко
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Г
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Зенит

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ЦСКА

 7
П
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 6
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Зенит

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И К Ж
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Ахмат

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Рубин

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