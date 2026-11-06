Комличенко: «Уход Галактионова восприняли отрицательно. Чуть понимания, вы же видите в каком состоянии команда»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко рассказал, что команда отрицательно восприняла отставку главного тренера Михаила Галактионова.

6 ноября железнодорожники уступили дома «Рубину» (0:1) в 14-м туре РПЛ. На пресс-конференции после игры председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных объявил, что Галактионов покидает свой пост.

«Галактионов попрощался с командой. Восприняли это отрицательно. Какие еще могут быть эмоции? Чуть-чуть понимания, вы же видите в каком состоянии команда», — сказал форвард.

Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством команда провела 157 матчей — 74 победы, 38 ничьих и 45 поражений.