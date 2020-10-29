Комитет по этике рассмотрит высказывания гендиректора «Краснодара» о судействе в матче со «Спартаком»

Руководство РФС обратилось в комитет по этике с просьбой рассмотреть высказывания генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига, сообщает пресс-служба РФС.

После игры 12-го тура Тинькофф-РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (1:3) Хашиг резко раскритиковал арбитра встречи Владислава Безбородова и ВАР Кирилла Левникова.

Недовольство у него вызвали первый гол красно-белых и незасчитанный мяч «быков» на 65-й минуте. По словам Хашига, победу «Спартаку» принесли «предвзятое судейство Безбородова в поле и работа ВАР Левникова».