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Комитет по этике рассмотрит высказывания гендиректора «Краснодара» о судействе в матче со «Спартаком»

16:25
Сергей Галицкий и Владимир Хашиг. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергей Галицкий и Владимир Хашиг. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Руководство РФС обратилось в комитет по этике с просьбой рассмотреть высказывания генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига, сообщает пресс-служба РФС.

Матч &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.«Красиво» сделали «ребята» Безбородов и Левников". Резкое заявление «Краснодара» о судействе матча со «Спартаком»

После игры 12-го тура Тинькофф-РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (1:3) Хашиг резко раскритиковал арбитра встречи Владислава Безбородова и ВАР Кирилла Левникова.

Недовольство у него вызвали первый гол красно-белых и незасчитанный мяч «быков» на 65-й минуте. По словам Хашига, победу «Спартаку» принесли «предвзятое судейство Безбородова в поле и работа ВАР Левникова».

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