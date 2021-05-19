«В команде все были, мягко говоря, шокированы». Комбаров рассказал, как в «Крыльях» восприняли арест Николая Ларина
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» рассказал, как в команде восприняли арест бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина.
— Сейчас многие обсуждают тему ареста Николая Ларина. Его ребята играют за «Крылья». Не похоже ли это на какие-то подставные игры?
— Я слышал об этом. Но ребята, которых он воспитал, ничего плохого о нем не говорили.
— Как в команде отреагировали на эту новость?
— Все очень сильно удивились. Мягко говоря, были в шоке. Повторюсь, ото всех я слышал в его адрес только добрые и позитивные слова. Я и сам удивился. Его заслуга в выходе команды в РПЛ — огромная.
Бывший генеральный директор подмосковного клуба в апреле был задержан органами правопорядка, впоследствии было заведено уголовное дело по его деятельности в школе «Чертаново». В ходе проверки в офисе клуба у правоохранительных органов возникли вопросы относительно оформления переходов игроков «Чертаново» в другие команды.
(Владислав Флегонтов, Владимир Пушкарев)
Полностью интервью Дмитрия Комбарова можно прочитать на сайте «СЭ»
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