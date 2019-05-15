Комбаров рассказал, как репутация Глушакова влияет на их дружбу

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в интервью Марии Командной рассказал об отношениях с партнером по команде Денисом Глушаковым. По его словам, репутация капитана не отражается на их дружбе.

– Вы не советовали Глушакову замять ситуацию? Ведь это его личные дела.

– На самом деле, я ему много, о чем говорил, и много, что советовал. Иногда некоторые вещи уходят из-под контроля. Их он не мог контролировать. Был большой резонанс, а пресса все подхватила и раскрутила. Он здесь ничего не мог поделать.

– Глушаков вас поддерживал в какой-то момент или совершал поступки?

– Мы каждый день вместе. Своего рода рутина уже. Тяжело вспомнить какой-то момент, чтоб он меня прям выручил. Мы постоянно помогаем друг другу, советом или делом. Но особо выделить ничего не могу.

– У Глушакова сейчас не лучшая репутация. Задумывались об этом?

– Задумывался. Не самая лучшая репутация… Он же не перестает от этого быть моим другом. Я просто знаю всю эту историю изнутри больше, чем пресса или еще кто-то. На дружбу это вообще никак не влияет. Косвенно, может, какие-то моменты и меня касались. Ну а как без этого? Мы дружим и все время вместе.

– Это ваш друг на всю жизнь?

– Друг на то и друг, чтобы не обращать внимания на какие-то вещи. Тем более, я знаю больше, чем другие.

– Скажите тогда хоть что-нибудь из этого, чтобы отношение к нему изменилось.

– Думаю, Денис сам, если захочет, расскажет.

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