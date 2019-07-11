Комбаров - о своем с Глушаковым уходе из "Спартака": "Был приятно удивлен, в какую пустоту погрузилась база"

Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров​ в интервью "РИА Новости" рассказал про свой уход из "Спартака". По его словам, расстались тепло и уважительно.

– Как профессионал вы не понимаете, почему стали не нужны "Спартаку" именно в игровом плане?

– Во-первых, у них курс на омоложение. Во-вторых, я пришел к тренеру и спросил, буду ли я получать игровое время. Он мне ответил, что, возможно, игрового времени у меня будет недостаточно и что футболист моего уровня должен играть. Он знает мои амбиции и то, что на лавке я за всю свою карьеру никогда не сидел до этого сезона и сидеть не собираюсь. Хотел сам попроситься в аренду, но некоторые особенности не позволяют это сделать за год до истечения контракта. Сели, поговорили с руководством "Спартака" и сошлись на расторжении соглашения. Расстались тепло и уважительно.

– Спасибо вам сказали?

– Конечно. Мы подписали все бумаги, а на следующий день приехали вместе с Денисом на базу и увидели в глазах ребят опустошение. Интересно, что в Тарасовке не было никакого напряжения, но ребята все ходили поникшие. Мы собрали команду в большом зале, сказали слова благодарности и напутствия. Все были грустные, и на это приятно было смотреть, потому что мы видели, как ребята сопереживают нам. Человеческий фактор. Наверное, команда не хотела, чтобы мы уходили.

– Реально никто не радовался?

​– Внутри команды – нет. Я был приятно удивлен и поражен, в какую пустоту погрузилась база в связи с нашим отъездом.