Колыванов заявил, что взял бы Мостового к себе в напарники

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал решение Александра Мостового пойти на тренерские курсы.

«Мостовой прекрасно разбирается в футболе. Надеюсь, он сдаст экзамены и получит лицензию. Он обязан проявить себя в футболе. Вся страна просит, чтобы Мостовой попробовал себя в роли тренера. Просто замечательно, что на одного российского специалиста в нашем чемпионате будет больше. Он может тренировать не хуже, чем другие. Легко взял бы его к себе напарником для старта тренерской карьеры. Мы с ним друзья. Вопросов нет. Поживем — увидим. Совет для начинающего тренера? Быть терпеливым. В футболе бывают разные ситуации. Нужно иметь горячее сердце и холодный разум», — приводит слова Колыванова Sport24.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что Мостовой вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».