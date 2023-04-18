Колыванов: «У «Динамо» великое будущее. Самое лучшее только впереди!»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поздравил московский клуб со столетием.

«Каждое поколение внесло лепту в развитие клуба. Под динамовским флагом выступали выдающиеся люди, которые становились чемпионами Европы и олимпийскими чемпионами. Мы все гордимся, что были в этом клубе и хотим, чтобы он развивался, а молодые мальчишки и девчонки прославляли наши цвета. Самое лучшее только впереди! У «Динамо» великое будущее. Это великий клуб, великая команда», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Колыванова.

«Динамо» было основано 18 апреля 1923 года. Сегодня московскому клубу исполнилось сто лет.