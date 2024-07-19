Колосков: «Московское «Динамо» — это второй эшелон РПЛ. Им требуется усиление во все линии»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что не видит московское «Динамо» в числе фаворитов борьбы за чемпионство в РПЛ.
«Ростов», «Локомотив» и «Динамо» — это второй эшелон. Я, как болельщик «Динамо» с 70-летним стажем, буду болеть за бело-голубых. Но меня, конечно, разочаровало, что клуб не воспользовался шансом кого-то приобрести в межсезонье, только вратаря взяли — и все. С моей точки зрения, «Динамо» требуется усиление во все линии. По сути, нет крайних защитников, в центре обороны два человека, один сломается — менять некому. Точно так же на тоненького осталось в нападении, один Константин Тюкавин остался. Мне не очень понятна стратегия руководства «Динамо» с точки зрения укомплектования», — цитирует Колоскова ТАСС.
В сезоне-2023/24 «Динамо» возглавляло турнирную таблицу РПЛ перед последним, 30-м туром, но в итоге заняло третье место, уступив титул «Зениту».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -