Колосков: «Московское «Динамо» — это второй эшелон РПЛ. Им требуется усиление во все линии»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что не видит московское «Динамо» в числе фаворитов борьбы за чемпионство в РПЛ.

«Ростов», «Локомотив» и «Динамо» — это второй эшелон. Я, как болельщик «Динамо» с 70-летним стажем, буду болеть за бело-голубых. Но меня, конечно, разочаровало, что клуб не воспользовался шансом кого-то приобрести в межсезонье, только вратаря взяли — и все. С моей точки зрения, «Динамо» требуется усиление во все линии. По сути, нет крайних защитников, в центре обороны два человека, один сломается — менять некому. Точно так же на тоненького осталось в нападении, один Константин Тюкавин остался. Мне не очень понятна стратегия руководства «Динамо» с точки зрения укомплектования», — цитирует Колоскова ТАСС.