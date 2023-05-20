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Сегодня, 10:17

Колосков считает, что в России нет выдающихся тренеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение об уровне тренеров, работающих в российском футболе.

«На сегодняшний день у нас нет выдающихся тренеров, но есть хорошие — Семак, Федотов, Абаскаль. Они же европейского уровня. Не приветствую, когда приглашают тренера из-за рубежа — у нас должны работать российские тренеры. Но если их нет, значит, надо приглашать иностранного, чтобы уровень нашего футбола был высоким, конкурентоспособным. В российском футболе из всех тренеров выделяется Романцев. Это ориентир, на который нужно всем равняться», — приводит слова Колоскова Sport24.

Олег Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 годы. Вместе с командой он один раз выигрывал чемпионат СССР и 8 раз становился чемпионом России, а также трижды завоевывал Кубок России и один раз — Кубок СССР.

Специалист является самым титулованным тренером в истории «Спартака».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-20-koloskov-v-rossii-net-vydayushchikhsya-trenerov-no-yest-khoroshiye-semak-fedotov-abaskal
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
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Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

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