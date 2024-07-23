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Колосков: «После ухода Миранчука и Глушенкова Пиняев может стать лидером «Локомотива»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о выступлении форварда «Локомотива» Сергея Пиняева на старте нового сезона РПЛ.

19-летний футболист отметился голом в матче 1-го тура чемпионата России против «Акрона» (3:2).

«Сначала может показаться, что «Локомотив» сильно ослаб этим летом, но никогда не знаешь, как такая перетасовка состава скажется на команде. Может, в клубе появятся новые действующие лица, которые займут место ушедших опытных игроков. Думаю, после ухода Миранчука и Глушенкова Пиняев может стать лидером «Локо» и резко спрогрессировать. Таланта ему не занимать», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Во 2-м туре РПЛ «Локомотив» на выезде сыграет против московского «Динамо». Матч пройдет 27 июля.

Источник: РБ Спорт
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вячеслав Колосков
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7
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