«Колено еще не видел. Боюсь даже, кровь идет из него». Баринов рассказал об операции
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как восстанавливается после операции на крестообразной связки колена.
В пятницу 23-летний футболист перенес операцию.
— Наркоз? Было так, что к тебе идет главный врач, чтобы дать кулачка, а ты вырубаешься. Я ему даже кулачка не дал. Колено еще не видел. Боюсь даже. Оно у меня перебинтовано, кровь идет из него.
Когда был под наркозом, то маме три раза позвонил. Каждые полчаса делал звонки. Крыша немного... Она мне об этом рассказывала.
Как я хожу в туалет? Рифа, зачем ты задаешь такие вопросы? Только по-маленькому хожу, потому что не кушаю ничего, только фрукты, — сказал Баринов в прямом эфире Instagram с форвардом Рифатом Жемалетдиновым.
23 августа Баринов получил травму в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).
В текущем сезоне футболист провел 5 матчей и забил один гол за железнодорожников.