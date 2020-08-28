«Колено еще не видел. Боюсь даже, кровь идет из него». Баринов рассказал об операции

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как восстанавливается после операции на крестообразной связки колена.

В пятницу 23-летний футболист перенес операцию.

— Наркоз? Было так, что к тебе идет главный врач, чтобы дать кулачка, а ты вырубаешься. Я ему даже кулачка не дал. Колено еще не видел. Боюсь даже. Оно у меня перебинтовано, кровь идет из него.

Когда был под наркозом, то маме три раза позвонил. Каждые полчаса делал звонки. Крыша немного... Она мне об этом рассказывала.

Как я хожу в туалет? Рифа, зачем ты задаешь такие вопросы? Только по-маленькому хожу, потому что не кушаю ничего, только фрукты, — сказал Баринов в прямом эфире Instagram с форвардом Рифатом Жемалетдиновым.

23 августа Баринов получил травму в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

В текущем сезоне футболист провел 5 матчей и забил один гол за железнодорожников.